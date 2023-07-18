Общество 18 июля 2023, 12:10 Гастрономический фестиваль «Вкусы России» в Москве посетили более 1,6 миллиона человек Заммэра Москвы Сергунина: площадки фестиваля «Вкусы России» посетили более 1,6 млн человек Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершился второй гастрономический фестиваль «Вкусы России». Для его проведения обустроили 26 площадок. Развлекательные мероприятия посетили более 1,6 миллиона человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Гости фестиваля приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции — сыров, мясных и рыбных деликатесов, сладостей. Их привезли из Поволжья, с Дальнего Востока, Урала, Алтая. Все желающие могли попробовать блюда из регионов. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Фестиваль прошел с 7 по 16 июля. На нем представили локальные продукты из 76 регионов страны. Гости купили свыше 400 тысяч порций разных блюд.

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Кроме этого, жители и гости столицы приняли участие в почти четырех тысячах мероприятиях. Их объединили темой народных промыслов.

Для горожан провели творческие и кулинарные мастер-классы. Также они попробовали себя в гончарном и токарном деле, росписи посуды, плетении и выкладывании мозаики.

Ранее в Одинцовском округе Москвы провели фестивали танцев и народных ремесел.