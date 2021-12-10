Гастрономический фестиваль северной кухни стартовал в Москве

Гастрономические изыски севера собрали в одном месте — рыба, шаньги, блюда из оленины в разных вариациях и не только. Восемь лет подобный фестиваль устраивали в Якутии, а сегодня уровень стал федеральным. Фестиваль проводят в Москве в рамках председательства России в Арктическом совете.

«Оленина — это единственное мясо на планете, где есть витамин С, которое имеет омегу. Это то уникальное блюдо, которое позволяло нам, якутянкам, жить до 140 лет», — делится участница фестиваля из Республики Саха Нюргустана Лукина.

Источник фото: телеканал «360»

Так что якутяне не просто гордятся своим меню — они несут его в массы.

Источник фото: телеканал «360»

«Все, что вы сейчас здесь видите — это плод воображения нескольких регионов, большой команды Минвостокразвития и Росконгресса», — отметила министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высокина.

Источник фото: телеканал «360»

Малые коренные народы России, шеф-повара лучших ресторанов севера и послы стран Арктического совета собрались, чтобы понять, как на суровый север привлечь туристов. Для этого на деловой сессии представили «ЕАЛЛУ» — проект о глобальных переменах, которые сейчас происходят в регионе.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот проект объединяет молодежь из разных стран мира. Главное, чтобы молодежь продолжала дело своих предков, при этом развивалась, использовала современные технологии, но и сохраняла родной язык, свою культуру», — сказал специальный представитель российского председательства в арктическом совете по вопросам коренных народов и взаимодействии по линии регионов Михаил Погодаев.

Источник фото: телеканал «360»

Два дня фестиваля расписаны по минутам. Дегустации, мастер-классы и обмен опытом. Повара не скрывают секретных ингредиентов. Напротив, любезно делятся рецептами, чтобы их гастрономические изыски разлетелись как минимум в девять регионов-участников.