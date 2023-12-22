Общество 22 декабря 2023, 13:56 Гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак» стартовала в столице Более 300 заведений присоединились к программе «Московский новогодний завтрак» Сайт мэра и правительства Москвы

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Гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак» стартует в столице с 22 декабря, а работать она будет до 8 января. Горожане смогут попробовать вкусные блюда из особого меню. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В Москве вновь начался полюбившийся горожанам и туристам проект. Он объединит больше 300 заведений, среди которых как известные рестораны, так и небольшие кафе в разных районах, популярные у местных жителей. Впервые гости смогут принять участие в конкурсе и выиграть памятные сувениры», — рассказала она.

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Для любителей вкусного завтрака будут доступны утренние сеты из трех-четырех блюд, цена на которые будет от 300 рублей. Например, в такой набор может входить новогодняя яичница, пряный яблочный чай или какао и печенье.

Помимо этого, можно заказать сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, печеная тыква с йогуртом и многое другое. В качестве напитка можно выбрать горячий шоколад, зеленый чай или мандариновый раф-кофе.

В программе будут соревноваться столичные рестораны. Лучшим станет то заведение, блюда которого будут пользоваться самым большим спросом. Кроме того, судьи выберут по одному победителю в номинациях «Выбор СМИ» и «Выбор блогеров».

Приятные подарки получат не только рестораны, но и их гости. Для участия в акции необходимо сфотографировать чек при заказе завтрака и отправить его в специальный чат-бот. Победителей акции выберут случайным образом.

Кроме того, более 1,5 тысячи представлений подготовили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве.