Власти Москвы пообещали сохранить гастроном «Елисеевский»

Столичные власти решили сохранить исторический гастроном «Елисеевский». Магазин открыли на Тверской улице 120 лет назад, а сейчас он является памятником архитектуры.

«Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента имущества города.

Следить за исполнением договора будет Департамент культурного наследия города. В пресс-службе пояснили, что ситуация с возможным закрытием гастронома не имеет отношения к имущественным претензиям арендатора и судебным спорам.

«Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями», — отметили в департаменте.

Ранее журналисты сообщили, что «Елисеевский» собираются закрыть 11 апреля. Причиной назвали проблему с оформлением права собственности на выкупленные помещения ООО «Елисеевский магазин».