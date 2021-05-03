Легендарный магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице в Москве снова заработает для покупателей. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра города и глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Такое заявление он сделал в эфире программы «Слухай Эхо» на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Елисеевский» будет работать», — заверил он.

Сейчас помещения «Елисеевского» принадлежат городу, однако являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. В правительстве столицы подчеркнули, что город планирует сохранить уникальный объект.

Ранее стало известно, что магазин является объектом культурного наследия федерального значения. Из-за этого новый собственник будет обязан следить за его историческим обликом. Не зависимо от того, кто станет владельцем или пользователем здания, с ним заключат охранный договор. Речь идет про обязательство по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения.

Гастроном на Тверской улице прекратил работать в год 120-летия с момента постройки. Магазин закрыли на неопределенный срок 12 апреля.