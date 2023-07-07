Общество 07 июля 2023, 15:13 Гастрофестиваль «Вкусы России» открылся в Москве Заммэра Москвы Сергунина: гастрономический фестиваль «Вкусы России» будет идти до 16 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Гастрономический фестиваль «Вкусы России», на котором фермеры из более чем 70 регионов страны представят свою продукцию, открылся сегодня в Москве. Он будет идти до 16 июля, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Свою продукцию на фестивале представили фермеры и производители из более чем 70 регионов. Помимо этого, на площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Мероприятие организовал Минсельхоз России совместно с правительством Москвы. Жители и гости столицы смогут посетить 26 различных площадок в разных районах города.

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В рамках фестиваля состоятся мастер-классы художников, ремесленников и профессиональных шеф-поваров. Кроме того, для детей и взрослых будут проводиться обучающие занятия по народным техникам художественной росписи, мозаике, гончарному делу и резьбе по дереву.

Так, в парке Горького посетителям расскажут о технике и тайном смысле мозаики. Гости украсят ею горшки для цветов, тарелки или сделают настенное панно.

На Тверской площади проведут занятия по истории и жизни народов России, а также по каллиграфии и русской вязи.

В Южном Бутове организуют гончарную мастерскую, где посетителей научат делать сибирские креманки и декорировать керамическую тарелку гжельской росписью

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