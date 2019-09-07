Гастрофестиваль, новый памятник и песни «Ленинграда». Как Химки отпраздновали День города?

Химкам исполнилось 80 лет. 7 сентября жители отметили День города. В честь праздника для гостей устроили фестивали, концерты, анимационное шоу и гонки на выживание. Главным подарком для горожан стал масштабный концерт на стадионе «Арена Химки». Хедлайнеры вечера — группировка «Ленинград» и Полина Гагарина.

Источник фото: телеканал «360»

Билеты на главный праздничный концерт были бесплатными, нужно было только зарегистрироваться на сайте Дня города. В первые же дни регистрации все места были заняты. Причем, попасть стремились люди и из других городов, в том числе и из столицы.

Весь день празднования проходили в парках города. Организаторы провели множество мастер-классов, пригласили жонглеров, ходулистов, шоу мыльных пузырей.

Источник фото: телеканал «360»

Развлечениями остались довольны и взрослые, и дети. Глава городского округа Дмитрий Волошин провел прием, на котором наградил самых активных жителей округа. Среди них предприниматели, журналисты, врачи, полицейские. На прием приехал и заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Округ по праву можно назвать экономически успешным. Здесь реализуется инновационные идеи, открываются новые предприятия и технопарки», — сказал Чупраков.

Источник фото: телеканал «360»

На самом деле Химки празднует 80 лет не первый день, а уже неделю. Очень много интересных событий прошло в городе за это время. Например, гастрономический фестиваль «О, да, еда!». Там были представлены блюда из разных стран мира, волшебная молекулярная кухня и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

А еще к юбилею города открыли памятник советскому инженеру и конструктору космической программы СССР Геогрию Бабакину.

Установить в городе бюст главного конструктора НПО имени Лавочкина главу округа Дмитрия Волошина уже давно просили жители, поскольку Георгий Бабакин внес огромный вклад в историю и развитие не только Химок, но и страны в целом.

«На одной из встреч с сотрудниками „НПО Лавочкина“ ко мне обратились жители Химок и попросили открыть памятник Бабакину. С его именем связана история городского округа. Такой памятник должен был быть открыт давным-давно», — рассказал глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Бюст получилось сделать в короткие сроки, скульптор закончил работу буквально за месяц. Во время создания и открытия памятника присутствовал и сын инженера, который отметил, что монумент получился, что надо.

«Николай Бабакин, увидев памятник, сказал, что даже не ожидал такого сходства. Единственное, что мы с ним подкорректировали во время работы, так это верхнюю губу», — отметил скульптор Константин Синявин.