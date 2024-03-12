Общество 12 марта 2024, 13:43 Гастрофестиваль «Гуляй, Масленица!» пройдет в Тюмени в эти выходные

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Гастрономический фестиваль «Гуляй, Масленица!» пройдет в Тюмени в предстоящие выходные — 16 и 17 марта. Об этом сообщил сайт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.

Отмечается, что организаторы мероприятия подготовили для гостей продовольственную ярмарку с дегустацией блинов. Также посетителей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы от рестораторов и шеф-поваров.

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Как сообщил RT, мероприятие пройдет на 15 городских площадках в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей».