Общество 11 августа 2023, 11:31 Гастрофестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде принял более 130 тысяч человек

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На гастрофестивале «Да, шеф!», который прошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, побывало около 133 тысяч человек. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Организатором мероприятия выступил известный шеф-повар Константин Ивлев. На кулинарном фесте для гостей приготовили самый большой лимонад объемом 267 литров. Результат занесли в Российскую книгу рекордов.

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Нижегородцы смогли поучаствовать в кулинарных битвах и эстафете «Адский шеф», посмотреть костюмированное шествие, послушать лекции и концерты группы «Винтаж» и Линды.