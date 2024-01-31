Общество 31 января 2024, 14:27 Гастроэнтеролог Слюняева посоветовала не пить воду за два часа до сна

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Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, как избежать ночных пробуждений и утренних отеков. Слова врача передала Lenta.ru.

К неприятным последствиям может привести питье воды без меры, пояснила эксперт. В связи с этим она посоветовала ограничить употребление жидкости за 1,5-2 часа до сна.

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Специалист также отметила, что вечером лучше отказаться от кофе или черного чая, добавил сайт Neva.Today.