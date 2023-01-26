Общество 26 января 2023, 16:51 Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности несезонных ягод Unsplash

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Употребление несезонных ягод может привести к неприятным последствиям, например, проблемам с ЖКТ. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Иногда зимой очень хочется побаловать себя клубникой, малиной и другими летними ягодами. Но они не только не несут никакой пользы для организма, но и могут вызвать ряд проблем.

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Потому что, по словам врача, несезонные ягоды, как правило, растят в теплицах. А там зачастую используют не самый лучший грунт, который не обогащен микроэлементами. Из-за чего урожай получается красивым, но безвкусным и «пустым». Кроме того, в теплицах используют большое количество удобрения с азотом, который нужен для ускоренного созревания.

«В этих ягодах может быть потенциально больше азота, чем в грунтовых. Чаще всего это будет вызывать избыточный бактериальный рост в кишечнике, вздутие, метеоризм и диарею», — сказал Сергей Вялов.