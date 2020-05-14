Гастроэнтеролог отказался связывать серозный перитонит с коронавирусом

«Наверное, это какая-то ложная информация, потому что никакого отношения к вирусу перитонит не имеет абсолютно», — отметил он.

Перитонит появляется при наличии предметного воспаления. Он нетипичен для COVID-19, который представляет собой воздушную инфекцию.

Возникновение перитонита необычно для клинической картины коронавирусной инфекции, заявил гастроэнтеролог и гепатолог Павел Богомолов.

«При системных инфекционных заболеваниях вполне возможны любые проявления: реактивный выпот в плевральной, брюшной полости. Скорее всего, если это правда, это является отражением активности воспаления в целом», — сказал он.

Медик не готов профессионально обсуждать этот вопрос.

По словам Богомолова, снять воспаление возможно с помощью специальных препаратов. Кроме того, специалист порекомендовал всем придерживаться советов Минздрава по профилактике COVID-19.

Ранее с помощью лапароскопии у двух пациентов с выявленным коронавирусом медики обнаружили наличие жидкости в брюшной полости. Специалисты допускают, что воспаление возникло как системный ответ на вирусную инфекцию.