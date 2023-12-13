Общество 13 декабря 2023, 15:35 Гастроэнтеролог Кожевникова: завтрак в постели может обернуться сильной изжогой

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Завтрак в постели обычно связывают с романтикой и проявлением чувств. Однако такой прием пищи способен привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщила гастроэнтеролог Олеся Кожевникова в беседе с Life.

По словам эксперта, употребление продуктов лежа может спровоцировать ослабление нижнего пищеводного сфинктера. Последствием станет развитие рефлюксной болезни, к симптомам которой относится в том числе сильная изжога, объяснила врач.

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Кроме того, при соответствующей позе, отметила Кожевникова, присутствует риск заброса пищи в трахею, из-за чего можно подавиться.