Общество 07 июня 2023, 19:51 Гастроэнтеролог Карабан посоветовала спасаться от жары айраном и горячими напитками

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Летом не стоит отказываться от горячего чая, он поможет пережить жару. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала нутрициолог и гастроэнтеролог Елена Карабан.

Она объснила, что горячие напитки улучшают теплоотмен. Благодаря им кожа становится более прохладной, и это помогает почувствовать себя в жару лучше.

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Также врач посоветовала пить айран. Он подчеркнула, что он препятствует обезвожживанию организма.

«В течение дня может быть рыба, птица, нежирное мясо. Чем легче пища вечером, тем лучше. Например, салат из свежих овощей, легкая рыба, морепродукты или овощи гриль», — сказала Елена Карабан.

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