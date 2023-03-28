Общество 28 марта 2023, 18:32 Гастроэнтеролог Юлия Зотова дала советы, как не подцепить в путешествии кишечную инфекцию

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Кишечная инфекция или отравление — нередкое явление в поездках, но этого можно избежать, если соблюдать простые правила. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Она отметила, что главными возбудителями инфекций являются вода и еда, а также контакт с зараженным через грязные руки. Поэтому врач посоветовала очень внимательно подходить к своему питанию. Лучше есть только в отеле или покупать в магазинах продукты в фабричной упаковке. Мясо и морепродукты должны быть обязательно приготовлены с использованием термической обработки. Кроме того, не стоит пить другую воду, кроме бутилированной. Ею же нужно мыть овощи и фрукты. И, конечно, обязательно поддерживать чистоту рук.

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«В отпуске легко поддаться соблазну и начать тестировать все подряд блюда местной кухни. Однако острая, жирная, с большим количеством соусов и различных компонентов незнакомая еда может вызвать приступ острого гастрита, холецистита и даже панкреатита», — добавила Юлия Зотова.

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