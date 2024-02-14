Общество 14 февраля 2024, 14:21 Гастроэнтеролог Харлов: переедание способно спровоцировать серьезные проблемы с желудком

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Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на здоровье желудка. Важно пересмотреть пищевые привычки, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, серьезную опасность для организма представляет переедание.

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«У многих людей это происходит почти ежедневно. Трудно их за это винить, потому что они живут в болезнетворной, ядовитой среде, которая вынуждает их компенсировать пережитый стресс едой», — высказался врач.

Он объяснил, что употребление большого количества пищи за раз растягивает желудок, из-за чего он сильнее изнашивается.