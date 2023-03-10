Общество 10 марта 2023, 12:53 Гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала самые полезные каши в пост

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Идет Великий пост, и организм, лишившись рыбы и мяса, часто испытывает нехватку полезных веществ. Но их можно восполнить благодаря крупам. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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По ее словам, наиболее полезными кашами являются гречневая и перловая. Как добавило ИА Nation News, они содержат достаточное количество белка и витаминов, чтобы поддержать организм на время ограничений.

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