Гастроэндокринолог Карпенко объяснил, в каком случае жвачка может нанести вред

Эксперт Роскачества, стоматолог Андрей Жук считает, что жевательную резинку можно использовать как средство для гигиены полости рта не чаще трех раз в день после еды. Однако по словам гастроэнтеролога Дмитрия Карпенко, любителям жвачки стоит знать о некоторых нюансах, написал сайт kp.ru.

Как отметил специалист, жевательная резинка стимулирует выработку желудочного сока, поэтому на голодный желудок жевать ее не рекомендуется. Эксперт добавил, что людям с гастритами жевать резинку просто противопоказано.

Врач также рассказал, что не стоит паниковать в том случае, если вы случайно проглотили жевательную резинку. Под действием желудочного сока она быстро потеряет всю свою липкость. Однако если такая привычка имеется постоянно, то может появиться в организме кишечная непроходимость.

Эксперт также указал на содержание в жевательной резинке пищевой добавки Е171 или диоксида титана. На данный момент не существует детальных исследований, доказывающих вред этой добавки, однако лучше ей не злоупотреблять.