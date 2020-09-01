Гасана Гусейнова уволили из НИУ ВШЭ. Он известен высказываниями о русском языке и теракте в «Норд-Осте»

Скандально известного профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова уволили с работы. Об этом сообщил сам преподаватель, который не стал раскрывать подробности и причины.

«Все верно. Реакция положительная», — оценил свое увольнение Гусейнов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что его контракт с вузом истек, но других подробностей не сообщил.

Источник издания «Ридус» в руководстве Высшей школы экономики подтвердил слова профессора о договоре. По его словам, документ перестал действовать 1 сентября.

Гасан Гусейнов преподавал в НИУ ВШЭ с 2012 года. Скандальную известность ему принесли его неоднозначные высказывания. В 2019-м он опубликовал в Facebook пост, где назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Филолог пожаловался, что в столичных киосках нельзя купить прессу на иностранных языках. Это заявление Гусейнова вызвало шквал осуждения. В итоге комиссия вуза по академической этике порекомендовала ему публично извиниться.

Новый скандал разгорелся уже летом 2020 года. Писательница из США Сьюзен Зонтаг назвала трагедию «Норд-Оста» «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Гусейнов, в свою очередь, написал, что та сказала все правильно.