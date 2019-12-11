Гасан Гусейнов после критики Лебедева объяснил, как под его авторством вышла чужая книга

Он пояснил, что впервые книгу Зелинского он составил и опубликовал со своими комментариями еще в 1993 году. Но недавно издательство решило переиздать этот научный труд.

Преподаватель ВШЭ объяснил, что русскому языку не повезло из-за говорящих на нем «болванов» Подробнее

«Я написал к этой книге новое предисловие, но я, конечно, не являюсь ее автором. Это уникальная издательская ошибка, что мое имя оказалось вместо имени автора — Фаддея Зелинского», — пояснил Гасан Гусейнов.

Издательство не присылало обложку ему на утверждение. Ошибку Гусейнов обнаружил уже после выхода книги о чем тут же написал в издательство, чтобы они все исправили. Но, кроме увольнения редактора, который занимался выпуском книги он ничего не добился.

«Они продают ее как раритет. Никаких следов плагиата тут конечно нет, это просто неправильно оформленная книга. Любой разумный человек понимает, что это анекдотическая ситуация», — пояснил он.

Ранее Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook написал пост об «клоачном» русском языке. После начавшегося скандала филолог пояснил, что сейчас в России язык используют неправильно. В частности, врут и грязно ругаются.

«Моя позиция, что русский язык прекрасен, и в разные эпохи своего существования был замечательным. А сейчас ему не повезло, потому что на нем говорят болваны», — подчеркнул он.