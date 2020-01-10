Гасан Гусейнов не увидел оснований для написания слова «ветеран» с прописной буквы

Словом «ветеран» с прописной буквы может называться какой-нибудь клуб. А для того, чтобы вносить изменения в правила русского языка, нужны веские основания. Таким мнением с «360» поделился филолог, преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов.

«Я считаю, что существуют правила, для изменений которых нужны какие-то основания, какие-то решения. А так просто: школьник предложил, а кто-то это поддержал… „Ветераном“ может называться, если писать с прописной [буквы], какой-нибудь клуб. А почему ветеранов именно этой войны (Великой Отечественной войны — прим. ред.) нужно называть иначе, нарушая при этом правила русского языка, мне не понятно», — заявил Гусейнов.

Собеседник пояснил, что для нововведения нет никаких оснований. Подобные изменения можно внести, если слово «ветеран» во всех других случаях употребляется в ложном значении.

«Это такая попытка через прописную букву признать, что когда мы говорим о ветеранах в других случаях, мы немножко привираем. А настоящими ветеранами являются только эти, с прописной», — добавил филолог.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы. Она назвала эту идею «хорошим начинанием».