Общество 06 марта 2024, 17:14 Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес шахматиста Каспарова в перечень террористов и экстремистов IMAGO/Konstantin Sednev/globallookpress

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Росфинмониторинг внес шахматиста Гарри Каспарова* в перечень террористов и экстремистов. Он появился в разделе «Физические лица» под номером 6212.

«Каспаров Гарри Кимович*, 13.04.1963 год рождения, Баку Азербайджанской АССР», — значится в списке.

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В декабре чемпиона мира по шахматам оштрафовали на 30 тысяч рублей за непредставление сведений иногентом (статья 19.34 КоАП РФ). Решение вынес Хамовнический райсуд Москвы.

В списке иноагентов Каспаров* оказался еще в 2022 году. Минюст счел, что шахматист вел политическую деятельность, получая финансирование с Украины и из Соединенных Штатов. На политике Гарри Каспаров* сосредоточился после 2005 года, когда завершил шахматную карьеру.

Зимой 2023 года Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, созданный в Литве «Российский комитет действия»**, в учреждении которого участвовал Каспаров*.

* Признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** Организация признана нежелательной в России.