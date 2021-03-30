Гарик Сукачев назвал «неожиданной и нелепой» смерть основателя группы «Звуки Му» Липницкого

В Московской области началась церемония прощания с бас-гитаристом группы «Звуки Му» Александром Липницким. Проститься с музыкантом приехал его коллега Гарик Сукачев.

«Саша был необыкновенно мягким и интеллигентным человеком. Я вот за всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы он поднял голос на кого-либо. Он был совершенно прекрасным человеком. Странно звучит — „был“. Я думаю, тут довольно много людей, таких же как я, у кого до сих пор не укладывается в голове. Неожиданная и нелепая смерть», — сказал он корреспонденту «360».

Церемония прощания с музыкантом проходит в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы, похоронят его на Аксиньинском кладбище в Одинцовском городском округе.

Александр Липницкий погиб 25 марта во время лыжной прогулки. Его собака попала в полынью, он пытался ее вытащить, но провалился сам. Водолазы несколько дней искали тело, вытащить его смогли 26 марта.

Александр Липницкий вместе с Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му» в 1983 году. В коллективе он играл на бас-гитаре. Всю свою жизнь он посвятил себя музыкальной критике и журналистике. Музыкант погиб в возрасте 68 лет.