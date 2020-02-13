«Гаражная амнистия» может начаться в 2021 году

Законопроект разрабатывали Минэкономразвития и Росреестр. По их данным, амнистия коснется более чем 3,5 миллиона гаражей по всей стране, владельцы которых не могли оформить на них документы. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения „гараж“ не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», — рассказали в Росреестре.

Новый порядок оформления прав на машино-места коснется гаражей, которые расположены на муниципальной земле и куплены до 2004 года, а также на объекты в гаражно-строительном кооперативе.

Законопроект определяет перечень документов, необходимых для приобретения прав на землю, на которой расположен гараж. Чтобы оформить собственность, понадобятся данные о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, чеки об оплате во время эксплуатации, документы технической инвентаризации. Региональным властям оставят право добавлять в список другие документы.

В пресс-службе Росреестра добавили, что при разработке законопроекта ориентировались на «дачную амнистию».

Сейчас законопроект внесен в правительство. Если его примут, амнистия начнется уже в 2021-м.