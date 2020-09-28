Гаражи затопило в Хабаровске из-за преждевременного демонтажа дамбы

Насыпную дамбу демонтировали в Хабаровске раньше времени. Из-за этого в городе затопило несколько десятков гаражей. Власти региона проведут служебное расследование.

«Обязательно нужно провести не проверку, а расследование. <…> То, что произошло — следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Это прямое следствие. Просто какой-то человек дает устную команду разобрать дамбу, которую мы строили неделю», — приводит «Интерфакс» слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Защитную дамбу построили в хабаровском районе «Затон» в середине сентября в ожидании паводка. На берегу Амура в этой части города расположен крупный жилой массив.

Разобрали дамбу в ночь с пятницы на субботу по решению АО «Хабаровский речной торговый порт». После этого в город хлынула вода и затопила несколько десятков гаражей. Как рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, разбирать дамбу по нормативным актам можно, когда уровень воды в Амуре не превышает 500 сантиметров. На прошлой неделе он составлял 579 сантиметров.

Линвинчук подчеркнул, что к расследованию подключится прокуратура.

Сейчас в Хабаровске в зоне подтопления находятся семь жилых домов, 137 приусадебных участков и семь участков дорог.