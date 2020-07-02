Гараж, до потолка забитый медицинскими отходами, нашли под Уфой. Местные считают это мусором от COVID-19

В небольшом городе Туймазы Республики Башкортостан местному депутату поступил анонимный звонок. Неизвестный навел на гараж, который до потолка набит медицинскими отходами. Один из жителей рассказал «360», что открыл помещение и обнаружил там ампулы и защитные костюмы. По его мнению, это отходы от COVID-19. Сейчас на месте ожидают прибытие полиции.

Кроме анонимного звонка, на то, что в гараже лежат отходы, указывал неприятный запах. По словам собеседника «360», на расстоянии 30−40 метров чувствовался тухлый запах. Дверь в гараж подперли деревянной палкой, когда местный житель убрал ее, то обнаружил, что помещение до потолка набито отходами. Мужчина сделал вывод, что мешки набиты мусором от обслуживания больных с коронавирусом. На вопрос журналиста, почему очевидец сделал такой вывод, местный житель ответил, что цвет пакета с мусором обозначает вид отходов.

«Лежат красные мешки. Это отходы класса В», — пояснил мужчина. Такой мусор относят к чрезвычайно опасным эпидемическим отходам. Там же мужчина увидел ампулы и защитные костюмы, которые используют врачи во время осмотра пациентов с COVID-19. Житель сообщил, что больница находится недалеко от места, где он обнаружил гараж. К полицейским уже обратились, сейчас ждут их прибытия.