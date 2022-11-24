24 ноября 2022, 12:39
Гарантия для пенсионеров. Юрист Ярмуш прокомментировала законопроект о запрете передачи долгов коллекторам
Запрет на взыскание коллекторами долгов пенсионеров защитит эту категорию граждан и даст им гарантию, что в случае взимания этим займутся официальные судебные представители. Об этом в интервью RT сообщила юрист Мария Ярмуш.
Депутаты Госдумы предложили законопроект, который запретит кредитным организациям передавать коллекторам данные о денежных долгах пенсионеров. По мнению юриста, такое решение облегчит пожилым людям жизнь и гарантирует спокойствие. Ярмуш подчеркнула, что кредитные организации зачастую доверяют взыскание долгов очень сомнительным людям.
Реклама
Кроме того, юрист считает, что сейчас в стране существует огромное количество недобросовестных кредитных организаций, которые без разбора одобряют займы неплатежеспособным людям.
Реклама
Реклама
Реклама