Общество 24 ноября 2022, 12:39 Гарантия для пенсионеров. Юрист Ярмуш прокомментировала законопроект о запрете передачи долгов коллекторам

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Запрет на взыскание коллекторами долгов пенсионеров защитит эту категорию граждан и даст им гарантию, что в случае взимания этим займутся официальные судебные представители. Об этом в интервью RT сообщила юрист Мария Ярмуш.

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который запретит кредитным организациям передавать коллекторам данные о денежных долгах пенсионеров. По мнению юриста, такое решение облегчит пожилым людям жизнь и гарантирует спокойствие. Ярмуш подчеркнула, что кредитные организации зачастую доверяют взыскание долгов очень сомнительным людям.

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Кроме того, юрист считает, что сейчас в стране существует огромное количество недобросовестных кредитных организаций, которые без разбора одобряют займы неплатежеспособным людям.

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