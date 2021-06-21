Гантер из «Друзей» оказался болен раком в четвертой стадии

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, исполнивший роль Гантера в сериале «Друзья», признался, что болен раком в четвертой стадии. Из-за поздней диагностики заболевание успело зайти слишком далеко.

Тайлер рассказал, что во время осмотра в 2018 году ему сообщили, что у него рак простаты. Но он успел распространиться на кости, позвоночник и другие части тела. Это привело к параличу конечностей, пояснил актер, выступая на шоу Today.

После постановки диагноза Тайлер проходил гормональную терапию. Первый год все шло нормально. Он даже почти не чувствовал никаких симптомов.

«Все, что мне нужно было делать, это принимать по таблетке утром и вечером. И бум, жизнь была по большей части нормальной», — поделился актер.

Теперь он начал химиотерапию. Но его состояние сильно ухудшилось во время пандемии ковида. Из-за болезни, по словам Тайлера, не смог сняться в спецвыпуске «Друзей». В сериале он исполнил роль менеджера кофейни.

Тайлер пояснил, что рассказал о раке, чтобы люди регулярно обследовались. Те, кто столкнулся с раком, по его мнению, должны ценить каждый день и не опускать руки.

В съемках спецвыпуска «Друзей» кроме постоянных участников проекта снялись Леди Гага, BTS, Дэвид Бекхэм, Риз Уизерспун и другие звезды. Премьера состоялась 27 мая. Многие поклонники признались, что актеры выглядели измученными.