Ганичкина поделилась советами для выращивания имбиря
Ганичкина уточнила, что имбирь перед посадкой важно замочить на трое суток.
«Его надо замочить на трое суток, там проснутся почки на этих корнеплодах или на плодах и высадить на глубину, чтобы землей было прикрыто на пять сантиметров. При температуре 20-25 градусов появятся всходы, и корень будет расти», — пояснила писательница.
По ее словам, растение сможет прижиться дома или в теплице, а не на улице. Ухаживать за ним следует, как и за картофелем.
«Когда появятся росточки, надо немножечко рыхлить, окучивать, каждую неделю подкармливать жидкими органическими удобрениями, такими как гумат калия, интермаг „Огород“», — заметила телеведущая.
Ганичкина добавила, что урожай появится к осени.
«Лето, обещают, будет жарким. Весна ранняя, вегетационный период продолжительный, думаю, вырастит. А сейчас его лучше высадить в горшочках, а горшочки взять торфяные», — заявила она.
Писательница обратила внимание на то, что имбирь, чеснок и лук способствуют укреплению иммунитета.
«У всех огородников есть чеснок. Я сажаю и лук, и чеснок, и салат. Вы знаете, я очень не люблю, когда врачи отрицают народные методы. Я, например один раз за свою жизнь болела Гриппом. И у меня на столе всю зиму зеленый лук. Правда, имбирь я покупаю готовый. Также у меня всегда есть перец жгучий, молотый», — заключила Ганичкина.