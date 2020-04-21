Ганичкина оценила возможные поправки о правах соседей по даче

В основу действия соседских прав лег «принцип разумного терпения». Собственникам земельных участков придется претерпевать некоторые ограничения в интересах своих соседей. Имеются в виду запахи, шум, копоть, дым, какие-то вибрации, если все перечисленное не превышает установленных нормативов.

По мнению Ганичкиной, эти поправки не нужны. Соседи должны договариваться и знать законы огородников, чтобы никому не мешать и ничего не загораживать.

«Тогда, если напишут эти поправки, даже ссор станет больше. Есть такие законы, что не должен дым на меня попадать. Уже дачников прижали к ногтю», — заметила собеседница информагентства.