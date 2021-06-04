Галустян на шоу «Что было дальше» поджег себе грудь

Российский актер и комик Михаил Галустян на «Что было дальше» поджег волосы на груди. Так он завершил свою историю, концовку которой должны были отгадать ведущие.

Галустян на передаче, которая транслируется на YouTube, описал вымышленную ситуация, когда он придет к телепродюсеру Гарику Мартиросяну и предложил кандидатуру его героя Супер Жорика на следующее Евровидение.

Галустян решил, то в конце своего выступления на международном песенном конкурсе Супер Жорик поднимает футболку, достае зажигалку и поджигает себе волосы на груди. Финал вымышленной ситуации Галустян решил продемонстрировать на передаче «Что было дальше».

Ранее Боярский усомнился в актерском таланте Харламова и Галустяна после их ролей в кино. По его словам, Гарик Харламов и Михаил Галустян — очень талантливые комики. Но в серьезном кинематографе «они пропадают». Сниматься в кино — не их работа.

В прошлом году сразу две фирмы Михаила Галустяна обанкротились — ООО «Топ фильм комедия» и «Вайзерлайф», писали СМИ.