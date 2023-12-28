Общество 28 декабря 2023, 14:56 Галкина призвали привлечь к ответственности за фейки о ВС России Депутат Луговой призвал привлечь Галкина к ответственности за фейки об армии Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС России. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Я обратился к Генпрокурору с просьбой привлечь Галкина* к ответственности. И отдельно обратить внимание на его „благотворительность“ в пользу националистической, террористической Украины», — уточнил Луговой.

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По статьям о распространении фейков и об армии и дискредитации ВС РФ артисту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Луговой неоднократно обращал внимание на недопустимость поведения артиста и его антироссийские высказывания. Депутат также выступал с идеей лишить Галкина* гражданства России, званий и других преференций, а также переселить в «замок» его семьи беженцев из Донбасса.

Накануне в СМИ появилась информация, что следователи повторно проверят высказывания Галкина* и его супруги Аллы Пугачевой. Известно, что появились новые материалы, по которым могут возбудить уголовное дело.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.