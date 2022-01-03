Галкин рассказал, как Пугачева сравнивает поп-звезд с персонажами из «Долины кукол»

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева любит сравнивать поп-звезд и деятелей эстрады с персонажами книги Сьюзанн Жаклин «Долина кукол». Об этом в эфире YouTube-канала Галины Юзефович рассказал муж примадонны Максим Галкин.

Он рассказал, что Алла Борисовна любит перечитывать роман «Долина кукол», а затем сравнивать нынешних звезд эстрады и шоу-бизнеса с персонажами из творения Жаклин.

«Алла все время, видя кого-то на эстраде, говорит мне: „В ‚Долине кукол‘ был такой персонаж“», — рассказал Галкин.

Также он сообщил, что 72-летняя Пугачева любит в основном читать произведения поэтов Серебряного века.

Ранее Галкин в своем Instagram показал новогоднее пожелание Пугачевой. Она загадала, чтобы не было войны.