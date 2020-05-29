    29 мая 2020, 10:41

    Галкин опубликовал пародию на диалог Путина и Собянина. Видео

    Андрей Иванов

    Путин и Собянин на днях провели видеоконференцию. Они обсудили ситуацию с коронавирусом и ослабление ограничений в Москве. Галкин не удержался и записал пародию. Он выложил видео на своей странице в Instagram.

    Пародист заострил внимание на режиме прогулок, который мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести в столице с 1 июня.

    «Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом, на расстоянии 1,5 метра строго по уложенному орнаменту плитки», — пошутил Галкин в образе столичного градоначальника.

    Ролик развеселил подписчиков артиста. Пародию назвали «шедевром», а самому Галкину напророчили в будущем должность мэра Москвы.

    Накануне во время конференции с президентом России Владимиром Путиным Собянин анонсировал тестовый график прогулок для жителей Москвы. Он предложил схему, согласно которой москвичи смогут гулять в парках города по очереди. 29 мая портал mos.ru запустил сервис с интерактивной картой, где легко узнать — можно сегодня выходить на прогулку или нет.