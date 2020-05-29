Галкин опубликовал пародию на диалог Путина и Собянина. Видео

Пародист заострил внимание на режиме прогулок, который мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести в столице с 1 июня.

«Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом, на расстоянии 1,5 метра строго по уложенному орнаменту плитки», — пошутил Галкин в образе столичного градоначальника.

Ролик развеселил подписчиков артиста. Пародию назвали «шедевром», а самому Галкину напророчили в будущем должность мэра Москвы.

Накануне во время конференции с президентом России Владимиром Путиным Собянин анонсировал тестовый график прогулок для жителей Москвы. Он предложил схему, согласно которой москвичи смогут гулять в парках города по очереди. 29 мая портал mos.ru запустил сервис с интерактивной картой, где легко узнать — можно сегодня выходить на прогулку или нет.