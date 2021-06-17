«Галерею почета» медиков области открыли в Пензе

В Пензе открыли доску почета с фотографиями медиков области, показавших наиболее высокие результаты в 2020 году, написало издание «Пенза-пресс». Об этом рассказали в областном правительстве.

В «Галерее почета» разместили портреты трех 12 отличившихся медработников и трех коллективов. «Этот год показал, насколько мы своевременно, оперативно и в то же время чутко реагировали на те вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться за время пандемии, вы совершили настоящий подвиг, спасая тысячи жизней жителей Пензенской области», — сказал медработникам врио зампреда правительства региона Вячеслав Космачев, присутствовавший на церемонии.