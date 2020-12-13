«Он болел, и нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! Они мои соседи в поселке Жаворонки. <…> Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <…> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно», — поделился Райхельгауз.

Собеседник добавил, что Гафт неоднократно выходил на сцену «Школы современной пьесы» и это счастье и огромный подарок. По словам Райхельгауза, актер «закрыл последнюю страницу в великом „Современнике“».

Валентин Иосифович Гафт умер 12 декабря на 86 году жизни от последствий инсульта, который он перенес в прошлом году. Прощание с актером пройдет 15 декабря в «Современнике». После гражданской панихиды Гафта похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища Москвы.