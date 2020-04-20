G20: пандемия помогла выявить системные проблемы в медицине

Министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» согласились, что коронавирус выявил системные проблемы в медицине. Чтобы побороть пандемию, по их мнению, нужно обмениваться знаниями и устранять разрыв в возможностях реагирования.

«Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 высветила системные недочеты в системах здравоохранения. Она также показала уязвимость глобальной возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии», — говорится в заявлении по итогам виртуальной встречи, документ цитирует РИА «Новости».

Участники встречи обсудили необходимые меры для повышения готовности к пандемии, а также цифровые решения для противостояния COVID-19 и будущим инфекциям.

Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны G20 устранить препятствия в сфере торговли и сотрудничать для распределения необходимых товаров на фоне пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По последней информации, по всему миру зафиксировали более 2,4 миллиона случаев заражения.