В Санкт-Петербурге решили построить еще один небоскреб — «Лахта Центр — 2». Урбанисты и футурологи рассказали, что думают о новой спиралевидной башне на берегу Финского залива.

Во вторник, 25 мая, прошло заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО «Газпром». На встрече представили новую градостроительную инициативу — предложено возвести «Лахта Центр — 2», высотой 703 метра.

По словам авторов проекта, 703 метра — это дань уважения истории, году основания города, а спираль символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга.

Изображение новой «Лахты» выглядит так, как видели небоскребы будущего во второй половине ХХ века, рассказал Piter.TV специалист «Городских проектов» в Петербурге Леонид Андрухов. Однако, по мнению эксперта, в современном мире проект не похож на футуристичный. Говоря о символизме Андрухов отметил, что «привязки к цифрам всегда надуманные и неестественные».

По его мнению, строительство небоскребов бывает оправдано ценой земли. В пример он привел Нью-Йорк, где «дорогие пятна застройки», и выгоднее «строить вверх».

Здание, как отмечают создатели проекта, станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства.

Но футуролог Данила Медведев считает, что проект — это продолжение старого тренда о создании районов с небоскребами и он не является чем-то новым. По мнению Медведева, смысл создания небоскреба — это «возможность городов помериться силами и показать, кто сможет построить выше». Практически проект может быть актуальным, если существует дефицит площадей, отметил футуролог.

В целом идея продолжения развития территории на Лахте в качестве делового района имеет право на жизнь, отметил урбанист Федор Коньков. По его словам, «у территории есть свои проблемы с транспортной доступностью, но и оставлять одинокий, пусть и крупный офисный объект — означает не довести идею создания делового района до логического завершения».

Однако, урбанист считает, что логичнее и гармоничнее было бы оставить первый небоскреб как доминанту и создавать вокруг него объекты меньшего масштаба.