Футуролог предсказал новые пандемии и назвал «неприятную правду» коронавируса

Со временем люди полностью забудут про коронавирус, однако он оставит после себя «неприятную правду»: плохое общее состояние здоровья людей и нежелание менять образ жизни. Кроме того, людей ждут новые пандемии в будущем.

Такой прогноз сделал ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии, основатель и глава Morinoske Company Мориносукэ Кавагути.

«Коронавирус на самом деле не та проблема. Если вы посмотрите в Google Trends и наберете там COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу», — рассказал он РИА «Новости».

Кавагути добавил, что ЧМ по футболу проходит каждые четыре года и длится месяц, в то время как пандемия коронавируса длится уже 10 месяцев, но имеет такой же резонанс. Футуролог отметил, что это похоже на финал чемпионата мира, который проходит ежедневно: люди хотят поскорее вернуться домой и смотреть телевизор, но не хотят работать. Однако когда ЧМ заканчивается, ажиотаж спадает и про него уже не говорят, он становится историей.

Кавагути отметил, что в аномальные моменты люди пугаются: они думают, что проблемы будут только хуже и хуже. Однако он уверен, что эта проблема пройдет, как и все другие. Тогда жизнь снова нормализуется, как будто пандемии не существовало.

Он рассказал, что «неприятная правда» заключается в серьезных проблемах со здоровьем, которые испытывают люди. В развитых странах диабетом больны 10% жителей, ожирением страдают 30%, а лишним весом — примерно 60%. Кавагути уверен, что это — существенный вопрос, который имеет отношение к смертности от COVID-19, но никто про это не говорит.

«Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда — вы слишком толстые», — подчеркнул Кавагути.

Он выразил уверенность, что люди не хотят меняться в таких условиях, поэтому молчат о проблеме.