facebook_pixel
    03 августа 2021, 16:17

    Футуролог посоветовал не воспринимать всерьез предсказания Ванги

    Дарья Морозова

    Футуролог Данила Медведев прокомментировал предсказания Ванги на 2022 год. Она заявляла, что в этом году счастье обретут те, кто найдет правду в потоке лжи. Об этом сообщил iReactor.

    По его словам, Ванга — это раскрученный бренд, поэтому не следует верить всем ее предсказаниям. Медведев считает, что достоверно сделать прогноз на будущее невозможно из-за того, что мир быстро меняется. Поэтому воспринимать слова Ванги буквально не нужно.

    «Скорее всего, ни у кого нормально не получится вычленить правду из потока лжи, потому что информационная перегрузка у нас очень большая», — заключил он.