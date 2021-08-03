Футуролог посоветовал не воспринимать всерьез предсказания Ванги

Футуролог Данила Медведев прокомментировал предсказания Ванги на 2022 год. Она заявляла, что в этом году счастье обретут те, кто найдет правду в потоке лжи. Об этом сообщил iReactor.

По его словам, Ванга — это раскрученный бренд, поэтому не следует верить всем ее предсказаниям. Медведев считает, что достоверно сделать прогноз на будущее невозможно из-за того, что мир быстро меняется. Поэтому воспринимать слова Ванги буквально не нужно.

«Скорее всего, ни у кого нормально не получится вычленить правду из потока лжи, потому что информационная перегрузка у нас очень большая», — заключил он.