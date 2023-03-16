16 марта 2023, 17:02
Футбольный симулятор EA Sports FC отказался от российских комментаторов
Новая версия футбольного симулятора EA Sports FC выйдет без комментаторов из России. Об этом РИА «Новости» сообщил телеведущий Константин Генич.
Ранее Василий Уткин, Юрий Розанов, Василий Соловьев, Георгий Черданцев и Константин Генич в разные годы привлекались в качестве комментаторов для игры. Но теперь, как добавил «Взгляд», создатели написали, что дальше сотрудничество продлевать не будут.
Реклама
В марте прошлого года из футбольного симулятора удалили российскую сборную и все российские клубы, а потом переименовались из FIFA на EA Sports FC.
Реклама
Видеоигры
Реклама
Реклама