Общество 16 марта 2023, 17:02 Футбольный симулятор EA Sports FC отказался от российских комментаторов

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Новая версия футбольного симулятора EA Sports FC выйдет без комментаторов из России. Об этом РИА «Новости» сообщил телеведущий Константин Генич.

Ранее Василий Уткин, Юрий Розанов, Василий Соловьев, Георгий Черданцев и Константин Генич в разные годы привлекались в качестве комментаторов для игры. Но теперь, как добавил «Взгляд», создатели написали, что дальше сотрудничество продлевать не будут.

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В марте прошлого года из футбольного симулятора удалили российскую сборную и все российские клубы, а потом переименовались из FIFA на EA Sports FC.

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