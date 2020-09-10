Футбольный клуб «Балтика» неудачно пошутил про «Новичка». Но увольнять никого не будут

Представители футбольного клуба «Балтика» пытались с помощью поста про «Новичок» креативно представить болельщикам нового игрока. Никого увольнять за такую аналогию не будут.

«К нам приезжает новичок игрок, так решили его креативно представить. Почитали комментарии — не всем зашло», — рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе другого футбольного клуба — «Факел».

Там же отметили, что увольнять сотрудников за то, что «кому-то что-то не зашло», то в клубе не останется работников.

Внимание общественности привлек пост на официальной странице клуба «Балтика» во «ВКонтакте». В нем пытались провести аналогию с Алексеем Навальным, который госпитализирован из-за отравления неясным веществом. Германия утверждает, что это один из ядов типа «Новичок».

Источник фото: «ВКонтакте»

Пост же содержал слова «в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок». К нему прикрепили фото больницы «Шарите», где сейчас находится Алексей Навальный. После появления большого количество негативных комментариев публикацию удалили.