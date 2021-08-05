Экс-игрок «Спартака» обратился к Леониду Федуну и Зареме Салиховой с просьбой не позорить клуб

Бывший игрок «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев призвал Леонида Федуна и его жену Зарему Салихову не позорить знаменитый клуб. Об этом написала «Национальная служба новостей».

Ловчев рассказал, что Федун руководит клубом около 18 лет, за это время там поменялось 16 или 17 тренеров. По его словам, этое руководство, а бардак. Пока «Спартак» не будет в других руках, ничего не изменится, отметил бывший спартаковец.

Футбольный эксперт добавил, что сейчас все обсуждают жену Федуна и ее «выступления». А владелец клуба никак не одергивает Зарему в высказываниях о других людях, у которых также есть чувства, сообщил Ловчев.

Ранее стало известно, что спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов намерен покинуть клуб. По его словам, он устал подвергаться публичным унижениям со стороны супруги Федуна.