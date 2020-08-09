СМИ: футболисты «Локомотива» устроили вечеринку с алкоголем за три дня до матча

В соцсети попало видео с алкогольной вечеринки с участием игроков «Локо» Станислава Магкеева, Владислава Игнатьева, одного из братьев Миранчуков и Дмитрия Баринова. Они отмечали день рождения девушки Игнатьева. Все бы ничего, но футболисты закутили за три дня до матча.

Руководство клуба лояльно отреагировало на это сообщение.

«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты „Локомотива“ были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция», — приводит Sport24 слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.

В беседе с порталом Championat.com Мещеряков подчеркнул, что «есть личная жизнь людей».

«Локомотив» встретится с «Рубином» в рамках матча первого тура чемпионата России 11 августа на стадионе «Казань Арена».