Футболист «Зенита» рассказал об убийстве служившего в спецназе отца

Защитник петербургского ФК «Зенит» Данил Круговой вспомнил о тяжелом времени в своей жизни — смерти отца. По словам футболиста, его папа служил в спецназе и был убит.

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Круговой тогда учился в девятом классе и готовился к сдаче основного государственного экзамена.

«Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — заявил 21-летний спортсмен в интервью Sports.ru.

Он рассказал, что после гибели отца долго не мог прийти в себя. На месяц он буквально выпал из жизни. Выйти из этого состояния ему помогла семья. Футболист также добавил, что его мама пыталась найти убийц. Однако у нее ничего не получилось.

Данил Круговой является воспитанником «Зенита». В 2018 году он перешел в футбольный клуб «Уфа». Однако в августе 2019-го стало известно о трансфере защитника. Круговой вернулся в родной клуб. С «Зенитом» спортсмен подписал пятилетний контракт. Однако ближайший сезон на правах аренды будет доигрывать в «Уфе».