  • Футболист молодежного «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

    19 октября 2019, 23:10

    Анатолий Минкин

    Спортсмена молодежного состава команды «Рубин» Вячеслава Фомина госпитализировали в реанимацию после игры с московским «Спартаком». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.
    Футболист молодежного «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

    В данный момент молодого футболиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За его состоянием следят реаниматологи.

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    Врачи поставили предварительный диагноз. У Вячеслава Фомина тупая травма живота и большая кровопотеря.

    Спортсмена привезли в больницу после 13-го матча молодежного турнира чемпионата России, где «Рубин» выступал против «Спартака».

    В ходе матча Фомин упал на колено соперника и получил удар в грудь. От боли он долго не мог прийти в себя и лежал на газоне. Когда он уходил с поля то держался за левый бок. Состояние спортсмена ухудшилось в автобусе, когда команда ехала в аэропорт.

    Тренеры вызвали скорую. Прибывшие медики заявили, что молодого футболиста открылось внутреннее кровотечение.

    Между тем взрослые команды «Рубина» и «Спартака» закончили свою встречу в ничью. Пока новый тренер московской команды Доменико Тедеско особых успехов не показал.