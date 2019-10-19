Футболист молодежного «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

В данный момент молодого футболиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За его состоянием следят реаниматологи.

«Спартак» не смог забить в первом матче при Тедеско Подробнее

Врачи поставили предварительный диагноз. У Вячеслава Фомина тупая травма живота и большая кровопотеря.

Спортсмена привезли в больницу после 13-го матча молодежного турнира чемпионата России, где «Рубин» выступал против «Спартака».

В ходе матча Фомин упал на колено соперника и получил удар в грудь. От боли он долго не мог прийти в себя и лежал на газоне. Когда он уходил с поля то держался за левый бок. Состояние спортсмена ухудшилось в автобусе, когда команда ехала в аэропорт.

Тренеры вызвали скорую. Прибывшие медики заявили, что молодого футболиста открылось внутреннее кровотечение.

Между тем взрослые команды «Рубина» и «Спартака» закончили свою встречу в ничью. Пока новый тренер московской команды Доменико Тедеско особых успехов не показал.