Футболист «Краснодара» отдал свои шлепанцы босой бабушке

Футболист «Краснодара» Ари увидел на улице бабушку, которая шла босиком. Спортсмен вышел из машины и отдал женщине свои шлепки. Ситуацию засняла на видео жена нападающего Наталья.

«Безгранично доброе сердце моего мужа Ари. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь. Будьте добрыми», — написала под видео в Instаgrаm супруга бразильского футболиста.

На кадрах видно, как спортсмен стоит рядом с машиной и помогает пожилой женщине обуть его черные шлепанцы. Та, в свою очередь, поблагодарила Ари.

В комментариях пользователи похвалили поступок футболиста и написали его семье большое количество пожеланий.

«Ари — Человек с большой буквы, с доброй душой и огромным сердцем. Горжусь вашей семьей, вы оба душевные и прекрасные люди», — отметил один из подписчиков.

«Человек, который родился сам в босоте, никогда потом не сможет пройти мимо нуждающегося», — подчеркнул другой.

«Тот, кто не забывает свой сложный путь становления и сохраняет в себе самые лучшие качества в душе и сердце, поистине счастливый человек! Желаю вашей дружной семье счастья много-много и любви», — пожелали под видео.

Арикленес да Силва Феррейра родился в бедном районе Бразилии и имеет российское гражданство. В детстве он работал продавцом и занимался футболом. В составе «Краснодара» он начал играть в 2013 году. Спустя год женился на модели Наталье Грызловой. Позже у пары родилась дочь Ариана.