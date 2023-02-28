Общество 28 февраля 2023, 18:29 Фуры доставили в Екатеринбург 230 тонн цветов к 8 марта

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В Екатеринбург доставили огромную партию цветов к Международному женскому дню стоимостью более миллиона долларов. Об этом сообщило ОТР.

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Всего 230 тонн цветов доставили фурами впервые, раньше для подобных грузов использовали авиаперевозки. Растения везли из Армени, Эквадора, Кении, Колумбии, Израиля и Эфиопии. До праздника ждут прибытия еще фур с 100 тоннами цветов. Екатеринбурженок порадуют к празднику букеты из тюльпанов, роз, хризантем, гвоздик и орхидей.