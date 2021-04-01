Фуру с контрафактом задержали в Курганской области

В Курганской области сотрудники таможни задержали фуру, в которой оказалось 16 тысяч единиц контрафактных товаров. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменской таможни.

По данным информагентства, среди задержанной продукции оказалась одежда без маркировки и под известными брендами. Нанесенный ущерб составил около 25 миллионов рублей. Отмечается, что нелегальную продукцию перевозили из Казахстана в Екатеринбург.

«В результате досмотра транспортного средства обнаружено около девяти тонн одежды без кода маркировки „Data Matrix“. Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще две тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein», — уточняется в сообщении.