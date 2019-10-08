Фурсенко: за 10 лет в РФ количество молодых ученых выросло в полтора раза
Помощник главы государства Андрей Фурсенко заверил, что за последнее десятилетие в стране количество молодых ученых до 39 лет возросло в полтора раза. Его слова процитировала «Политика сегодня».
По данным издания, соответствующее заявление помощник президента сделал в ходе пресс-конференции, которая посвящена новому сезона конкурса «Лидеры России».
«То есть разговоры о том, что у нас вся наука — это люди пенсионного возраста, опять же сильно преувеличены», — заметил Фурсенко.
По его мнению, все, кому интересно, должны попробовать себя в качестве управленца в сфере науки. При этом стоит учитывать, что это специфичная сфера, и не погруженному в науку человеку будет очень сложно справиться с подобной работой.